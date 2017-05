Sheriff’s Log

Address Date Description

5900 block Rio Valle Dr., Fallbrook, CA 92028 4/17/2017 Petty theft

S. Main Ave. @ E. College St., Fallbrook, CA 92028 4/23/2017 Found property

1700 block Reche Rd., Fallbrook, CA 92028 4/26/2017 Possess fireworks without permit

1700 block Camino De Nog, Fallbrook, CA 92028 4/27/2017 Petty theft

900 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 4/28/2017 Authority from P.O. to take weapon from domestic violence

5700 block Kensington Pl., Fallbrook, CA 92028 4/28/2017 Commercial burglary

3800 block Lake Park St., Fallbrook, CA 92028 4/30/2017 Child abuse incident

500 block Ammunition Rd., Fallbrook, CA 92028 5/1/2017 Willful cruelty to child without injury or death

Camino Del Rey @ Old River Rd., Fallbrook, CA 92028 5/1/2017 5150/Mental disorder

40600 block Via De La Roca, Fallbrook, CA 92028 5/1/2017 Courtesy reports; theft by use of access card information; get credit/etc. other’s ID

600 block De Luz Rd., Fallbrook, CA 92028 5/1/2017 Domestic violence incident

400 block Potter St., Fallbrook, CA 92028 5/1/2017 Spousal/cohabitant abuse with serious injury

100 block W. Hawthorne St., Fallbrook, CA 92028 5/2/2017 Vandalize place of worship

100 block W. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/2/2017 Commercial burglary; grand theft

100 block Ranger Rd., Fallbrook, CA 92028 5/2/2017 Vandalism

2400 block E. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/2/2017 Death (Coroner’s case)

1300 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/2/2017 Miscellaneous incidents

300 block E. Alvarado St., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 Found narcotic, narcotic seizure

1100 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 Assault with deadly weapon: not firearm

1400 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 Annoying phone call: obscene/threatening

5000 block Sleeping Indian Rd., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 Stolen vehicle

1600 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 Arrest: Felony, possess controlled substance for sale; use/under influence of controlled substance; possess controlled substance paraphernalia; possess controlled substance; carry switchblade knife on person

2400 block S. Stage Coach Ln., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 5150/Mental disorder

3200 block De Luz Heights Rd., Fallbrook, CA 92028 5/3/2017 Found narcotic, narcotic seizure

900 block Olive Ave., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 Petty theft

800 block S. Main Ave., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 Arrest: Drunk in public

S. Mission Rd. @ Ammunition Rd., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 5150/Mental disorder

5100 block Riverview Ct., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 Recovery of stolen vehicle

300 block W. Clemmens Ln., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 Arrest: Drunk in public

800 block Knoll Park Ln., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 Miscellaneous incidents

1000 block Winter Haven Rd., Fallbrook, CA 92028 5/4/2017 5150/Mental disorder

900 block Hillpark Ln., Fallbrook, CA 92028 5/5/2017 Missing adult

700 block W. Fallbrook St., Fallbrook, CA 92028 5/5/2017 Missing juvenile/runaway

Via Vonnie @ Via Alicia, Fallbrook, CA 92028 5/5/2017 Possess controlled substance paraphernalia; possess narcotic controlled substance; possess controlled substance

300 block Futurity Ln., Fallbrook, CA 92028 5/5/2017 Miscellaneous incidents

2400 block S. Stage Coach Ln., Fallbrook, CA 92028 5/5/2017 5150/Mental disorder

W. Hawthorne St. @ N. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/5/2017 Arrest: Felony, vandalism; use/under influence of controlled substance; possess controlled substance paraphernalia; possess controlled substance

E. Fallbrook St. @ McDonald Rd., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Arrest: Felony, assault with deadly weapon not a firearm on P.O./firefighter: great bodily injury likely; threaten executive officer with violence

6000 block Rio Valle Dr., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Use/under influence of controlled substance

800 block S. Main Ave., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Arrest: Felony, battery with serious bodily injury

4100 block Oak Island Ln., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Arrest: Drunk in public

5700 block Galloway Pl., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Arrest: Battery

600 block De Luz Rd., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Arrest: Felony, spousal/cohabitant abuse with minor injury; violate court order to prevent domestic violence with physical injury

1500 block Reche Rd., Fallbrook, CA 92028 5/6/2017 Recovery of stolen vehicle

900 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 5/7/2017 5150/Mental disorder