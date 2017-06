Sheriff’s Log

Address Date Description

900 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 5/19/2017 Stolen motorcycle/scooter

1100 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/20/2017 Possess controlled substance paraphernalia; possess controlled substance

200 block W. Clemmens Ln., Fallbrook, CA 92028 5/21/2017 5150/Mental disorder

800 block N. Main, Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Stolen vehicle

400 block W. Clemmens Ln., Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Arrest: Felony, threaten crime with intent to terrorize

800 block Willow Tree Ln., Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Arrest: Felony, spousal/cohabitant abuse with minor injury

400 block Ammunition Rd., Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Simply battery

1100 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Stolen vehicle

Summerhill Ln. @ S. Stage Coach Ln., Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Miscellaneous incidents

5700 block Camino Del Rey, Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Stolen horse trailer

300 block W. Alvarado St., Fallbrook, CA 92028 5/22/2017 Miscellaneous incidents

2200 block Gum Tree Ln., Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 5150/Mental disorder

1700 block Reche Rd., Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 Possess marijuana on grounds during school activity-minor

2100 block Summer Bloom Ln. (1), Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 51/50 Mental disorder

2100 block Summer Bloom Ln. (2), Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 5150/Mental disorder

700 block La Palma Dr., Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 Vandalism

100 block W. Hawthorne St., Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 5150/Mental disorder

4600 block Sleeping Indian Rd., Fallbrook, CA 92028 5/23/2017 Death

1700 block Silverfox Ln., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Miscellaneous incidents

400 block Womack Ln., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Simply battery

2400 block S. Stage Coach Ln., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 5150/Mental disorder

3400 block Casablanca Way, Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 5150/Mental disorder

200 block W. Clemmens Ln., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Arrest: Possess controlled substance; probation violation: rearrest/revoke

1700 block Reche Rd., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Possess marijuana on grounds during school activity-minor; minor possess/purchase smoking paraphernalia

2400 block Stage Coach Ln., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Assault with deadly weapon: not firearm

Dulin Rd. @ Lake Circle Dr., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Petty theft

300 block E. Alvarado St., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Found narcotic

2000 block S. Old Hwy 395, Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Stolen vehicle

Pepper Tree Ln. @ S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/25/2017 Use/under influence of controlled substance

200 block Woodcrest Ln., Fallbrook, CA 92028 5/25/2017 Arrest: Felony, felon/addict possess etc. firearm; probation violation: rearrest/revoke

5200 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/25/2017 Arrest: Felony, robbery; carry concealed dirk or dagger

1500 block Rainbow Valley Blvd. (1), Fallbrook, CA 92028 5/25/2017 Arrest: Felony, robbery; conspiracy: commit crime; theft by use of access card information

1500 block Rainbow Valley Blvd. (2), Fallbrook, CA 92028 5/25/2017 Arrest: Felony, robbery; take vehicle without owner’s consent; conspiracy: commit crime; theft by use of access card information

200 block Via De Amo, Fallbrook, CA 92028 5/26/2017 Residential burglary

2000 block Tecalote Dr., Fallbrook, CA 92028 5/26/2017 Battery with serious bodily injury

900 block E. Elder St., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Simple battery

1100 block Juliette Pl., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Arrest: Felony, residential burglary

700 block E. Elder St., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Arrest: Simple battery

800 block S. Wisconsin Ave., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Arrest: Felony, threaten crime with intent to terrorize

Alturas Rd. and Sancado Terrace, Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Vandalism

Lake Circle Ln. and Lake Circle Dr., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Petty theft

Pepper Tree Ln. @ Woodbrook Ln., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Battery

100 block Almond St., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 5150/Mental disorder

4100 block Lake Park Pl., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Petty theft

1000 block E. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/27/2017 Petty theft

2400 block Rainbow Valley Blvd., Fallbrook, CA 92028 5/28/2017 Missing juvenile/runaway

600 block Elbrook Dr., Fallbrook, CA 92028 5/28/2017 Simple battery

Via De Todos Santos @ Via Tala, Fallbrook, CA 92028 5/29/2017 No registration: vehicle/trailer etc.; driving while license suspended or revoked

600 block Poets Square, Fallbrook, CA 92028 5/29/2017 5150/Mental disorder