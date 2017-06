Sheriff’s Log

Address Date Description

1600 block Calmin Dr., Fallbrook, CA 92028 5/24/2017 Miscellaneous incidents

600 block E. Dougherty St., Fallbrook, CA 92028 5/28/2017 Willful cruelty to child

5200 block Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 5/30/2017 Grand theft

400 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 5/30/2017 5150/Mental disorder

600 block De Luz Rd., Fallbrook, CA 92028 5/31/2017 Assault with a deadly weapon with force: possible great bodily injury

2400 block S. Stage Coach Ln., Fallbrook, CA 92028 5/31/2017 Grand theft

5000 block 5th St., Fallbrook, CA 92028 6/1/2017 5150/Mental disorder

1400 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/2/2017 Battery with serious bodily injury

700 block W. Fallbrook St., Fallbrook, CA 92028 6/3/2017 Battery with serious bodily injury

800 block La Palma Dr., Fallbrook, CA 92028 6/3/2017 Arrest: Felony, spousal/cohabitant abuse with minor injury; use/under influence of controlled substance

2000 block S. Old Hwy 395, Fallbrook, CA 92028 6/3/2017 Petty theft

31900 block Wrightwood Rd., Fallbrook, CA 92028 6/3/2017 Arrest: Felony, spousal/cohabitant abuse with minor injury; Felony bench warrant

3700 block Linda Vista Dr., Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 5150/Mental disorder

Alturas Rd. @ Ammunition Rd., Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 Arrest: Misdemeanor bench warrant

4000 block Linda Vista Dr., Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 Residential burglary; stolen vehicle

1100 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 Found property

1800 block Foxfire Rd., Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 Commercial burglary

1100 block S. Mission Road, Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 Commercial burglary

5900 block Redondo Dr., Fallbrook, CA 92028 6/4/2017 Exhibit deadly weapon other than firearm

1800 block Winter Haven Rd., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Arrest: Use/under influence of controlled substance

3800 block Flowerwood Ln., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Petty theft

900 block E. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Assault with deadly weapon: not firearm

1200 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Possess/etc. counterfeit money, etc.

300 block W. Alvarado St., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Arrest: Obstruct/resist peace officer/EMT; Drunk in public

1200 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Miscellaneous incidents

1700 block Reche Rd., Fallbrook, CA 92028 6/5/2017 Vandalism

1000 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/6/2017 Petty theft

40200 block Calle Roxanne, Fallbrook, CA 92028 6/6/2017 Arrest: Battery

1000 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/6/2017 5150/Mental disorder

900 block La Vonne Ave., Fallbrook, CA 92028 6/6/2017 Arrest: Felony, likely to cause harm/death of elder/dependent adult

4900 block Dulin Rd., Fallbrook, CA 92028 6/6/2017 Possess personal identifying information with intent to defraud

200 block Clemmens Ln., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Arrest: Spousal/cohabitant abuse with minor injury

900 block S. Main Ave., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Drunk in public

300 block E. Alvarado St., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Found property

1100 block Alturas Rd., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Miscellaneous incidents

4200 block Citrus Dr., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Arrest: Drunk in public

400 block W. Elder St., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Vandalism

500 block Ammunition Rd., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Residential burglary

200 block W. Fallbrook St., Fallbrook, CA 92028 6/7/2017 Arrest: Drunk in public

N. Vine St. @ E. View St., Fallbrook, CA 92028 6/8/2017 Arrest: Felony, possess controlled substance while armed with loaded firearm; Felon/addict/possess/etc. firearm; under influence of controlled substance: possess firearm; prohibited person own/possess/etc. ammunition/etc.; manufacture/sale/possess/etc. large capacity magazine; carry stolen loaded firearm; participate in criminal street gang; possess controlled substance; violate parole: Felony.

1000 block S. Main Ave., Fallbrook, CA 92028 6/9/2017 Possess controlled substance paraphernalia; possess controlled substance

31300 block Club Vista Ln., Fallbrook, CA 92028 6/9/2017 Stolen vehicle

100 block W. Elder St., Fallbrook, CA 92028 6/9/2017 Arrest: Felony, other agency’s warrant

2100 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/9/2017 Get credit/etc. other’s ID

3100 block Reche Rd., Fallbrook, CA 92028 6/9/2017 Arrest: Drunk in public

S. Mission Rd. @ W. Aviation Rd., Fallbrook, CA 92028 6/9/2017 Arrest: possess controlled substance paraphernalia; possess controlled substance

300 block Ammunition Rd., Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Missing juvenile/runaway

S. Mission Rd. @ W. Fig St., Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Arrest: Felony, manufacture/sale/possess/etc. leaded cane/billy/etc.; use/under influence of controlled substance; possess controlled substance paraphernalia; possess controlled substance

1600 block Pala Lake Dr., Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Commercial burglary

800 block Willow Tree Lane, Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Grand theft

800 block S. Main Ave., Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Drunk in public

1100 block E. Alvarado St., Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Death (Coroner’s case)

1300 block S. Mission Rd., Fallbrook, CA 92028 6/10/2017 Arrest: Shoplifting